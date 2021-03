Ölkəmizdə qeydiyyata götürülən şəkərli diabet xəstələrinin sayı 2,5 dəfə artıb.

Metbuat.az məlumat verir ki, bu haqda Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il üzrə hesabatında qeyd edilib.

Hesabatda bildirilir ki, təxminən 276,3 min nəfər şəkərli diabet xəstəsi qeydiyyata alınıb. Onların 2 000 nəfəri 18 yaşadək olan uşaqlardır.

2020-ci ildə 3,6 minə yaxın xəstə dövlət hesabına hemodializ seansları ilə müvafiq dərman preparatkları ilə təmin edilib.1000-dən artıq böyrək transplantasiyası keçirilib.

