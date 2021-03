Azərbaycanda ölkə üzrə koronavirusa yoluxma statistikası açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ən yüksək yoluxma göstəricisi Bakı şəhərində qeydə alınıb (52,5 faiz).

Aran rayonlarında yoluxma 13,1 faiz, Abşeronda 12,9 faiz, Gəncə-Qazax bölgəsində 8,1 faiz, Şəki-Zaqatalada 3,3 faiz, Quba-Xaçmazda 3 faiz, Lənkəranda 2,8 faiz, Dağlıq Şirvanda 2,5 faiz, Yuxarı Qarabağda 1,4 faiz, Naxçıvanda 0,4 faiz təşkil edir.

Ölkəxarici yoluxma isə 0,4 faizdir.

