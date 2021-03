Müdafiə Nazirliyi işğaldan azad edilmiş ərazilərdən görüntülər yaymağa davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu dəfə nazirlik Qubadlı rayonun Bəxtiyarlı kəndindən görüntülər yayıb.

