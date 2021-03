Ermənistan parlamentinin Aparat rəhbəri Tiqran Qalstyan istefa verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qalstyan bundan sonra fəaliyyətini özəl sahədə davam etdirəcək. Parlamentin mətbuat xidmətinin məlumatına görə, Tiqran Qalstyan vəzifədən öz istəyi ilə gedib.

Qeyd edək ki, Tiqran Qalstyan 2019-cu ilin yanvarında parlamentin Aparat rəhbəri təyin olunub.

Anar Türkeş / Metbuat.az

