"Sabah-2"nin futbolçusu Ramil Şeydayev AFFA tərəfindən cəzalanıb.

“Sabah-2” – “Qaradağ Lökbatan” matçının 63-ci dəqiqəsində “Sabah”ın futbolçusu Ramil Şeydayev hakimi təhqir etdiyinə görə birbaşa qırmızı vərəqə alaraq meydandan kənarlaşdırıldığı üçün 4 oyun cəzalanıb, klubu 320 manat cərimə olunub.

Oyunda “Qaradağ Lökbatan”ın 6 futbolçusu sarı vərəqə ilə cəzalandırıldığı üçün klub 80 manat cərimə olunub.

