Rusiyanın Samara şəhərində yerləşən “Skala” ticarət mərkəzində yanğın baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, alov 1-ci mərtəbədən 8-ci mərtəbəyə qədər olan ərazini əhatə edib. 350 kvadrat metr sahə yanıb. Xilasedicilərin səyi nəticəsində 200 nəfər binadan təxliyə edilib.

Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

