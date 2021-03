Bu gün Milli Məclisin növbəti plenar iclası keçiriləcək.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, iclasda aşağıdakı məsələlər müzakirə ediləcək:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci ildə fəaliyyəti haqqında hesabatı barədə.

2. Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının sədr müavininin və auditorlarının təyin edilməsi haqqında.

