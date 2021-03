Fevralın 1-dən ötən dövr ərzində 164 ibtidai sinif şagirdi COVİD-19-a yoluxub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Təhsil naziri Emin Əmrullayev bildirib.

Nazirin sözlərinə görə, 5-9 sinif üzrə 282 şagirdə yoluxma qeydə alınıb. Ümumilikdə, 717 məktəb heyəti virusa yoluxub. 714 nəfər işçi heyətdə yoluxma olub: “Təbii ki, yoluxmaların hamısı məktəbdə baş verməyib”.

Nazir əlavə edib ki, 626 sinif distant tədirə keçib. Onların 233-ü əyani tədrislə məşğuldur. Hazırda 48 məktəb distant tədrisə keçib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.