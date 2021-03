Hollandiyanın Rotterdam şəhərində son illərin ən böyük narkotik əməliyyatı keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ekvadordan gəlmiş gəmidə aparılan axtarışlar zamanı ümumi dəyəri 300 milyon avro olan 4 ton kokain ələ keçirilib. Sənəddə bağlamaların meyvə şirkətinə məxsus olduğu qeyd olunub.

Anar Türkeş / Metbuat.az

