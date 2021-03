Messi Kasilyasın rekordunu yenilədi

İspaniya La Liqasının XXVIII turunun "Real Sosyedad"la oyunu "Barselona"nın kapitanı Lionel Messi üçün əlamətdar olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Kataloniya təmsilçisinin heyətində ümumilikdə 768-ci, ölkə çempionatında isə 511-ci matçına çıxan argentinalı futbolçu "Real Madrid"in sabiq qapıçısı İker Kasilyasın rekordunu yeniləyib. Veteran qolkiper La Liqada 510 görüş keçirib.

Messi bu göstərici ilə 7-ci sıraya yüksəlib. İlk pillədə "Barselona"nın keçmiş qapıçısı Andoni Subisarreta qərarlaşıb.

Qeyd edək ki, "Barselona"nın "Real Sosyedad"ı 6:1 hesabı ilə darmadağın etdiyi matçda Messi 2 qol vurub. / report

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.