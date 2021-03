Boliviyanın Sarakaba bölgəsində Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus təlim təyyarəsi yaşayış məntəqəsinə düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, təyyarənin evin üzərinə düşməsi nəticəsində 1 sakin həlak olub. Pilotlar isə katapult edib. Lakin onlar itkin düşüblər. Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

