Vətən müharibəsində ağır yaralanaraq uzun müddətdir ki, komada olan əsgər İsmayılov Əli Vaqif oğlu şəhidlik zirvəsinə ucalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, həkimlərin səylərinə baxmayaraq, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Şəhid Əli İsmayılov Goranboy rayon Qaradağlı kənd sakini olub.

Allah rəhmət eləsin!

