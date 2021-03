AZAL-ın Müşahidə Şurasına kim rəhbərlik edəcək? - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin (AZAL) Müşahidə Şurasının tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.



Metbuat.az-a xəbər verir ki, sərəncama əsasən, “Azərbaycan Hava Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Müşahidə Şurasının aşağıdakı tərkibi təsdiqlənib:

Müşahidə Şurasının sədri



Rəşad Nəbiyev – Azərbaycan Respublikasının nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar naziri



Müşahidə Şurasının üzvləri



Xalid Əhədov – Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidentinin köməkçisi



Elnur Əliyev – Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyat nazirinin müavini



Rəhman Hümmətov – Azərbaycan Respublikasının nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar nazirinin müavini



Ruslan Əlixanov – Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin Baş icraçı direktoru



Zaur Qurbanov – Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin Baş icraçı direktorunun müavini



Fikrət Şirinov – Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi Aparatının Vergi siyasəti və gəlirlər şöbəsinin müdiri.



