“Azəriqaz” əhaliyə MÜRACİƏT ETDİ / VİDEO

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğunun mətbuat xidməti “Azəriqaz” İstehsalat Birliyinin Bakı Regional Qaz İstismarı Departamentinin (BRQİD) Xəzər rayon Texniki Qaz İstismarı Xidmətinin rəis müavini vəzifəsində çalışan Bağırov Ramil İxtiyar oğlu və Xəzər rayon Texniki Qaz İstismarı Xidmətinin operatoru vəzifəsində işləyən Kərimov Mətləb Niyazi oğlunun qanunsuz hərəkətləri barədə məlumat yayıb. Adları çəkilən şəxslər barəsində daxil olmuş müraciətlər üzrə Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsində araşdırma aparılıb. Aparılmış ilkin araşdırma zamanı Ramil Bağırovun Mətləb Kərimovla cinayət əlaqəsinə girərək, sonuncu vasitəsilə Xəzər rayonu ərazisində yerləşən ticarət obyekti və yaşayış evlərinin yaxınlığından keçən qaz boru xətlərinin yerinin dəyişdirilməsi üçün vətəndaşlardan ümumilikdə 5 min 700 manat pul vəsaitini rüşvət qismində almalarına dəlalət edən kifayət qədər şübhələr müəyyən edildiyindən fakta görə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 308.1 (vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə) və 311.3.2-ci (təkrar rüşvət alma) maddələri ilə cinayət işi başlanılıb.

“Azəriqaz” İB olaraq aşağıdakıları qeyd etmək istərdik. BRQİD-nin Xəzər Texniki İstismar Xidmətinin operatoru Mətləb Niyazi oğlu Kərimov 2019-cu ilin aprel ayından etibarən özəl klinikalardan birindən ayrı-ayrı vaxtlarda aldığı arayışlarla müalicə olunduğunu əsas gətirərək əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmayıb. M.Kərimov müalicə almasına baxmayaraq BRQİD-nin xidməti ərazisində dəfələrlə daşıyıcı küçə qaz xətlərinin qeyri-qanuni yerini dəyişdirib və Departamentin normal iş fəaliyyətinin təşkil olunmasına maneçilik törədib, eyni zamanda onun bu hərəkəti istehlakçıların təbii qaz təchizatında fasilələrin yaranmasına səbəb olub. Bu səbəbdən M.Kərimovun sağlamlığı ilə əlaqədar müalicədə olmasına əsaslı şübhələr yaranıb. Ona görə də 30.04.2020-ci il tarixdən sonrakı dövr üçün əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi barədə M.Kərimov tərəfindən heç bir təsdiqedici sənəd təqdim edilmədiyini əsas gətirərək bu barədə həmin klinikaya rəsmi məktub göndərilib.

Əlavə edək ki, Mətləb Niyazi oğlu Kərimovun Xəzər rayonu ərazisindəki qanunsuz əməlləri barədə 21.04.2020-ci il tarixində Daxili İşlər Nazirliyi, Xəzər rayonu Polis İdarəsinə BRQİD-nin Xəzər rayon Texniki Qaz İstismarı Xidmətinin rəisi adından rəsmi müraciət də ünvanlanıb.

Abonentlərimizə müraciət edərək bildiririk ki, Birliyimiz ölkə ərazisində təbii qazın əhali və qeyri-əhali abonentlərinə bağlanmış müvafiq müqavilə əsasında satışını həyata keçirir. Qaz sərfiyyatına uyğun ödənişləri isə abonentlər onlayn portallar, ödəniş terminalları vasitəsilə, bank və poçt məntəqələrində həyata keçirməlidirlər. Bu ödənişlər “Azəriqaz” İB əməkdaşlarına verilməməlidir. Biz hər hansı digər ödənişli xidmətin göstərilməsi ilə məşğul olmuruq. Ona görə də bir daha xəbərdarlıq edirik ki, Birliyin adından hansısa bir xidmətin göstərilməsi (qaz çəkilişi, qaz xətlərinin yerinin dəyişdirilməsi və s.) ilə bağlı təkliflərə aldanmayın. Siz fərdi qazlaşma və ya digər hər hansı qaz təsərrüfatına dair görüləcək işlər üzrə xidmətləri xüsusi icazəsi olan (lisenziya) tikinti şirkətləri ilə müqavilə bağlamaqla həyata keçirə bilərsiniz. Bunun üçün “ASAN xidmət” və “ASAN Kommunal” mərkəzlərinə müraciət etməyiniz kifayət edir. “Azəriqaz” İstehsalat Birliyi isə yalnız dövlət proqramları ilə nəzərdə tutulan yaşayış məntəqələrinin qazlaşdırılması işlərini, bir sıra sosial layihələr çərçivəsində görülən işləri (aztəminatlı ailələr, Vətən Müharibəsinin qazisi və şəhid ailələrinin müraciətləri), vətəndaş qruplarının müraciətləri əsasında küçə xətlərinin çəkilməsini və s. icra edir. Dövlət proqramı dövlət büdcəsinin vəsaiti ilə, digər sosial təşəbbüslər isə Birliyin daxili imkanları ilə reallaşdırılır. Hətta əhali abonentləri üçün istər dövlət proqramı, istərsə də fərdi qazlaşma zamanı qaz sayğacları da pulsuz olaraq təqdim edilir.

Hörmətli abonentlər, ayrı-ayrı şəxslərin “Azəriqaz” İB adından dələduzluq əməlləri ilə qarşılaşdığınız halda Birliyin 104/185 saylı “Çağrı Mərkəzi”nə və Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin 161 saylı “Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinə məlumat verməyiniz xahiş olunur.

