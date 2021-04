“Barselona”nın hücumçusu Lionel Messi klub prezidentinin onunla ömürlük müqavilə bağlaması təklifinə cavab verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, argentinalı “Barsa” rəhbəri Joan Laporta ilə şəxsən görüşmək və ondan Çempionlar Liqasını qazanmaq üçün klubun hansı planlar cızdığını öyrənmək istədiyini bildirib.

Qeyd edək ki, Messinin kataloniyalılarla müqaviləsi bu ilin yayında başa çatır. Futbolçunun komandada qalıb-qalmayacağı hələ ki, məlum deyil.

