Günün ulduz falı - 5 APREL

Qoç - Ciddi fiziki yük ola bilər. İşlər yorucu və usandırıcı təsir bağışlasa da, geri çəkilməyin və rühdan düşməyin. Bilin ki, işlərə nə qədər tez başlasanız, bir o qədər tez başa vurarsınız. Səhər saatlarından etibarən məhsuldar işləməyə çalışın. Günün ortalarında səhhətinizdə problemlər yarana bilər. Planlaşdırılmış bəzi görüş və ya danışıqları təxirə salın.

Günün ikinci yarısında yorğunluq və əlverişsiz emosional fon sizdə dözümsüzlük, qıcıq, sinir yarada bilər. Soyuqqanlı, təmkinli olun.

Yaxınlarınız sizi anlamağa çalışırlar.

Buğa - Gün narahatlıq, əndişə və həyəcan vəd edir. Amma ümumiyyətlə, hər şey pis deyil. Peşəkar fəaliyyət sahəsində yeni işlərə və layihələrə başlamaq olar. Qeyri-standart fəaliyyət variasiyaları uğura nail olmağınızı şərtləndirəcək. Hansısa məclis və ya toplantıda qarşılaşdığınız insandan indi qəfil işgüzar təklif alacaqsınız. Ailə üzvlərindən birinin problemini həll edin.

Rəğbət bəslədiyiniz insanla günün ikinci yarısında səmimi danışmaq imkanı yaranacaq.

Biznesə başlamaq, indiki rutin, bezdirici, az gəlirli işdən qurtulmaq istəmirsiniz?!

Əkizlər - Günün ilk yarısında təxirəsalınmaz həll tələb edən problemlər yaranacaq. Onları çözmək üçün əldə etdiyiniz biliklər və köhnə dostların yardımlarından istifadə edin. İşgüzar əlaqələr və şəxsi münasibətlərdəki sədləri dəf etmək üçün münasib zamandır. Həmin əlaqələrin bəziləri nə zamansa yaşamınızda önəmli yer tutmuşdu.

Günün ikinci yarısında ötən günlər barədə fikirləşib nisgilə, qəmli fikirlərə qapılmayın. Buraxdığınız səhvlərin önəmini artırmayın. Sadəcə, uğursuz şərait və situasiyanın yaratdığı hadisələrin nəticələrinə görə özünüzü suçlamayın.

Xərçəng - Günün ilk yarısında yaranan kiçik çətinliklər və problemlər əhvalınızı poza bilər. Hansısa əşyaları unutmaq, itirmək riski var. Görüşməli olduğunuz insanlar gecikirlər. Sənədlərin qeydiyyatında çətinliklər yaranır. Baş verənlər sizi sinirləndirməsin. Belə hadisələr yaşamınızda önəmli rol oynamayacaq.

Yaxınlarınız sizi sevindirməyə çalışırlar. Onlardan sürpriz istisna deyil. Maraqlı tanışlıq ola bilər. Axşam saatlarında tədbirə və ya məclisə dəvət ala bilərsiniz.

Şir - Ünsiyyətlə bağlı məqamlar üçün düşərli zamandır. Peşəkar fəaliyyətinizdə təmasların sayını artırın. Yaxın ətrafınızdakı insanlarda özünüzlə bağlı xoş təəssürat yaradın. Danışıqlarda və müzakirələrdə problemlər yaranmamalıdır.

İmiclə bağlı eksperimentlər uğurlu olacaq. Seçiminiz qeyri-adi, cəsarətli də ola bilər.

Günün ikinci yarısında xoşagəlməz, yaramaz insanla təmaslara çox vaxt ayırmalı olacaqsınız. Əhvalınızın tam pozulmaması üçün axşam saatlarında aktiv istirahəti seçin.

Planlaşdırılmamış alış-verişə çıxmaq olar.

Qız - Yaxşı təsir bağışlamaq istədiyiniz insanla görüş üçün əlverişli zamandır. Bunun üçün xüsusi səy göstərməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə, həmişəki kimi, təbii olun və hər şey alınacaq. Yeni tanışlıqlar asanlıqla alınacaq. Əks cins mənsubu sizinlə xüsusilə maraqlanır.

Gəlirlər istisna deyil. Əldə etdiyiniz pulları məntiqlə sərf edin. Alış-veriş üçün əlverişli zaman deyil.

Yaşam arealınızı yeniləyin, ona orijinal çalarlar verin.

Axşam saatlarında normal istirahət edin.

Tərəzi - Tələskən, hövsələsiz, səbirsiz olmayın. Hadisələrə süni təkan verməyin, heç nəyi tələsdirməyin. Tələsik görülən işlərdə yanlışlıq və səhvlər çox olacaq. Ona görə də ətrafınızdakı insanların sizi tənqid etmələrinə rəvac verməyin. Problemlərin həllində yaradıcı yanaşma, qeyri-standart variasiyalar seçimini nümayiş etdirin.

Dəyər verdiyiniz kiçik əşyanı itirə bilərsiniz. Narahat olmayın, həmin əşya tezliklə tapılacaq. Köhnə rəfiqlər, uşaqlıq illərinin dostları ilə görüş üçün yaxşı gündür. Xoş sözlər eşidəcəksiniz.

Əqrəb - Rəvan olmayan, qarışıq gündür. Parlaq qələbələr uğursuzluqlarla sıralanacaq. Əhvalınız da tez-tez dəyişəcək. Mühafizəkarlar, nəyin bahasına olursa-olsun ənənələrə riayəti hər şeydən üstün tutan insanlarla dil tapmaq çətindir. Öz yolunuzu arayın, yazılmamış qanunları pozun. İşdə yaşanacaq kiçik anlaşılmazlıq planların reallaşdırılmasına mane ola bilər.

Maraqlı işgüzar təkliflər ala bilərsiniz. Bu gün başlanacaq tərəfdaşlıq və ya əməkdaşlıq maraqlı ola bilər. İndiyədək bir çoxlarının görmək istəmədikləri bacarıq və potensialınızı nümayiş etdirə bilərsiniz.

Oxatan - Müsbət təmayüllərin təsiri güclüdür. Gün yetərincə uğurludur. Aktiv, enerjili, nikbin olun. Ciddi uğurlara nail olmaq şansınız var. Yeni layihə və ya işə başlamaq, anlaşma və ya sövdələşmələri müzakirə etmək olar. Potensial sifarişçi ilə danışıqlar aparın.

Səfər, habelə planlaşdırılmamış səyahət pis alınmayacaq. Yolda diqqətli olun. Axşam saatları romantik təmaslar üçün münasibdir.

Oğlaq - Gözlənilməz uğur vəd edən gündür. Qarşınızda maraqlı perspektivlər açılır, sərfəli imkanlar yaranır. Situasiyanın əlverişli axarından yararlanmaq üçün qətiyyətli və cəsur olmalısınız. Qüvvənizə, gücünüzə inanın. İşgüzar görüşlər və tədbirlər üçün yaxşı zamandır.

Yaxınlarınız sizə yaxşı məsləhətlər verəcəklər. Onlar sizi dəstəkləyəcək, maddi yardım göstərəcəklər. Qiymətli hədiyyə ala bilərsiniz.

Günün ikinci yarısı sevdiyiniz insanla ünsiyyət üçün əlverişlidir. Nikbin olun.

Dolça - Uğurlu və əlverişli gündür. Situasiya sizin üçün münasib məcrada formalaşır. Peşəkar fəaliyyət sahəsində ciddi nailiyyətlər əldə edə bilərsiniz. Rəqabət mübarizəsi gərgin olsa da, qalib gələcəksiniz. Amma bunun üçün hiyləgər və fəndgir olmalısınız. Maliyyə məsələlərində ehtiyatlı davranın. Şübhəli və riskli anlaşmalar, sövdələşmələrdən boyun qaçırın.

Həmfikirlər və maraqlarınızı paylaşacaq insanlarla tanış ola biləcəyiniz tədbirə qatılmaq üçün yaxşı gündür. İşini yaxşı bilən insanla söhbət yeni, faydalı əməkdaşlığın əsasını qoya bilər.

Balıqlar - Diqqət mərkəzində olmağınızın heç bir fəsadı yoxdur. Peşəkar fəaliyyət müstəvisində irəliləyişinizə imkan verən insanlar sizinlə maraqlana bilərlər. Ciddi uğurlar istisna deyil. Çoxdankı rəqibi üstələmək, bədxahları pərişan etmək şansları var. Qəfil hədiyyə və sürprizlər ola bilər.

Yeni tanışlıq müsbət emosiyalar bəxş edəcək. İşgüzar danışıqlar və səfərlər üçün əlverişli zamandır.

Əyləncəni ertələyin.

