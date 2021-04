Müğənni Xəyyamın evləndiyi qız GÖRÜN KİM İMİŞ - FOTO

Bir çox yerli saytlar Nərminin əvvəllər model kimi fəaliyyət göstərdiyini yazıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, əslində isə 19 yaşlı gözəl xanım subay ikən yerli salonların birində manikür ustası kimi çalışıb. İşinin peşəkarı olan Nərmin qısa zamanda müştərilərinin sevimlisinə çevrilməyi də bacarıb.

İfaçı Nərmini toyda görüb bəyənmiş, daha sonra ona elçi düşübmüş. Milliyətcə yəhudi olan gənc xanım Xəyyamın istəyi ilə iş fəailiyyətini dayandırıb və bundan belə ev xanımı olacaq.

Evlilikdən öncə Bakının Yasamal rayonunda yaşayan Nərminin atası isə avtomobil ustasıdır.

Xatırladaq ki, Xəyyam həyat yoldaşından 16 yaş böyükdür. (Big.az)

