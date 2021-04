Bağçalar fəaliyyətini ənənəvi qaydada davam etdirəcək.

Bakı Şəhər Məktəbəqədər Təhsil Müəssissələri və Uşaq Evləri İdarəsindən Metbuat.az verilən məlumata görə, Bakı şəhərindəki dövlət məktəbəqədər təhsil müəssissələrinin fəaliyyəti davam edir.

Qeyd edək ki, aprelin 5-dən bağçaların bağlanacağı ilə bağlı məlumat yayılmışdı.

