İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) Təmas Qrupuna daxil olan ölkələrin daimi nümayəndələri bu gün Ağdamda səfərdədir.

Metbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, nümayəndə heyəti səfər çərçivəsində Ağdam Cümə məscidində olub, orada namaz qılıblar.

Xatırladaq ki, 5 aprel tarixində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünə dair Təmas Qrupuna daxil olan ölkələrin daimi nümayəndələrinin ölkəmizə səfəri başlayıb.

