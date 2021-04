Tanınmış teleaparıcı Mikayıl Güləddinoğlunun yeni iş yeri məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, o "Dünya TV"də işə başlayıb.

Mikayıl "Dünya TV"nin efirində yeni şou verilişi aparacaq. Verilişin adı "Gəldim e gəldim" adlanır.

Qeyd edək ki, teleaparıcı bir müddət öncə Space TV-dən ayrılmışdı.

