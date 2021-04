Rusiyanın İrkutsk bölgəsində hərbçilər dəhşətli hadisə ilə üzləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Baykal gölünün səthi üzərində irəliləyən 2 hərbi yük maşını buzun qırılması nəticəsində batıb. Nəqliyyat vasitələrindən biri tamamilə, digərinin isə bir hissəsi suya batıb. Hadisə zamanı tələfat qeydə alınmayıb. Hərbçilər son anda xilas olublar.

Anar Türkeş / Metbuat.az

