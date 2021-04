Keçmiş əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Səlim Müslümov daha bir vəzifəsini itirib.

Metbuat.az Unikal.az-a istinadən məlumat verir ki, S.Müslümov Milli Aviasiya Akademiyasının Dünya iqtisadiyyatı kafedrasının müdiri vəzifəsindən azad olunub. Onun yerinə isə Vəfa Nəcəfova təyin edilib.

Qeyd edək ki, S.Müslümov fevral ayında DTX tərəfindən həbs ediliib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.