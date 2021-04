Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının (VHP) sədr müavini Arif İsmayılbəyli koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, partiyadan bildirilib ki, hazırda Arif İsmayılbəyli reanimasiyadadır və aparata qoşulub.



A. İsmayılbəylinin həyat yoldaşı Mərziyyə İsmayılbəyli COVID-19-dan dünyasını dəyişib.

