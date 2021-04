Azərbaycan Milli Konservatoriyasında koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar əyani dərslər dayandırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə APA-ya Konservatoriyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Bəylərov məlumat verib.

O, müəllim və tələbələr arasında koronavirus testi pozitiv çıxanların olduğunu deyib.

