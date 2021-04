Paytaxt yollarında uzun tıxac müşahidə olunub.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, Bakının Xətai rayonu ərazisində, Nobel propektində nəqliyyatın hərəkəti, demək olar ki, iflic olub.

Sosial şəbəkə istifadəçilərinin paylaşımlarına əsasən, artıq 40 dəqiqədən çoxdur ki, maşınların hərəkəti dayanıb.

