Estoniyanın paytaxtı Tallində bir neçə mərkəzi yol qurbağaların mövsümü köçməsi ilə bağlı bağlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yaz aylarında qurbağalar hərəkətli dövrünü yaşayır. Onlar yolu keçərkən avtomobillərin təhlükəsi ilə üzləşir. Məlumata görə, ötən il yolların bağlanması ilə 2000 qurbağa xilas edilib.

Yerli dairələr yaxın vaxtlarda qurbağaların yolları təhlükəsiz keçə bilməsi üçün tunellər inşa etməyi planlaşdırır.

