“Rusiyada həbs olunan məhkumların taleyi başqa ölkələri maraqlandırmasın”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov qərb ölkələrinin müxalifət lideri Aleksey Navalnının səhhəti barədə açıqlamalarına belə münasibət bildirib. O bəyan edib ki, Rusiya başqa ölkələrin ittihamlarını qəbul etmir.

Peskovun sözlərinə görə, ABŞ yenidən sanksiya tətbiq etsə, Rusiya adekvat cavab verəcək.

Anar Türkeş / Metbuat.az

