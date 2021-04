Azərbaycanda həkim koronavirusdan vəfat etdi.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, belə ki, bir müddət əvvəl koronavirusa yoluxan həkim Eldəniz Rüstəmov aparılan müalicələrə baxmayaraq vəfat edib.

Qeyd edək ki, E.Rüstəmov Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun Təhsil şöbəsinin müdiri, Samirə Rüstəmovanın həyat yoldaşıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.