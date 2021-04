Azərbaycanda 28 yaşlı gənc intihar edib.

Hüquq-mühafizə orqanlarından Metbuat.az-a verilən məlumata görə, 1993-cü il təvəllüdlü, Gəncə şəhər sakini Şakir İsmayılov şüşə ilə boğazını kəsərək intihar edib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

