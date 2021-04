Amerikada təyyarə qəzaya uğadı, ÖLƏNLƏR VAR

ABŞ-ın Arizona ştatında təyyarə qəzası baş verib. Hadisə nəticəsində iki nəfər həlak olub.

Metbuat.az Azvision.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə yerli polis sosial şəbəkədə məlumat yaıb.



Təyyarə Navaho dairəsində Uinslou şəhəri yaxınlığında qəzaya uğrayıb.



"Axtarış-xilasetmə xidmətlərinin əməkdaşları hadisə yerinə çatanda təyyarə alov içində idi. Yanğınsöndürənlər tərəfindən alov söndürülüb. İki nəfərin öldüyü məlumdur" – “Facebook”da yayımlanan məlumatda deyiıir.



Hadisə müvafiq qurumlar tərəfindən araşdırılacaq.

