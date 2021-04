Londonda minalanmış ərazilərin xəritəsinin verilməməsinə etiraz edildi

Londonda Ermənistanın minalanmış ərazilərin xəritəsini verməməsinə etiraz olaraq aksiya keçirilib.

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Birləşmiş Krallıqda fəaliyyət göstərən “Natavan Qrup” təşkilatının üzvləri və bu ölkədə yaşayan Azərbaycan icmasının fəalları tərəfindən London şəhərində yerli əhaliyə Ermənistanın işğaldan azad olmuş ərazilərə dair mina xəritələrini dövlətimizə təqdim etməməsi ilə bağlı məlumatlandırıcı lifıetlər paylanılıb.

Paralel olaraq, şəhərin mərkəzi yerlərində, avtobus dayanacaqlarında məlumatlar yerləşdirilib, məlumatlandırıcı bannerlər asılıb.

