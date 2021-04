Türkiyədən "soyqırım" sözünü işlədən Baydenə sərt CAVAB

“Sözlər tarixi dəyişdirə və ya yenidən yaza bilməz”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu özünün tvitterdəki səhifəsində bildirib.

“Tariximiz haqqında heç kimdən dərs alan deyilik. Siyasi fürsətçilik sülhə və ədalətə ən böyük xəyanətdir. Yeganə dayağı populizm olan bu açıqlamanı tamamilə rədd edirik”, - nazir əlavə edib.

Qeyd edək ki, ABŞ prezidenti Co Bayden uydurma “erməni soyqırımı”nın növbəti ildönümü ilə bağlı ənənəvi açıqlamasında “soyqırım” ifadəsindən istifadə edib.

