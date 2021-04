Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə ABŞ dövlət başçısı Co Baydenin ilk görüşü iyun ayında baş tuta bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov "Rossiya 1” telekanalına müsahibəsi zamanı bəyan edib.

O, bildirib ki, məsələ ilə bağlı yekun qərarın qəbulu bir çox amillərdən asılıdır.

Prezident köməkçisi dövlət başçılarının görüşünün hələ ki, işçi qrupları səviyyəsində müzakirə olunmadığını da qeyd edib.

