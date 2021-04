Azərbaycan məhsullarının ixracına dair yeni müqavilələr İMZALANIB

Bu ilin 21-25 fevral tarixlərində Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərində keçirilmiş “Gulfood 2021” beynəlxalq ərzaq sərgisində İqtisadiyyat Nazirliyinin dəstəyi, Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondunun (AZPROMO) təşkilatçılığı ilə qida məhsulları, spirtsiz içkilər və mineral suların istehsalı sahəsində fəaliyyət göstərən 14 Azərbaycan şirkəti öz məhsullarını “Made in Azerbaijan” vahid ölkə stendində nümayiş etdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, öz xüsusi dadı və keyfiyyəti ilə fərqlənən Azərbaycan məhsulları sərgi iştirakçıları və xarici şirkətlər tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb. Azərbaycan sahibkarları xarici ixracatçılarla məhsulların satışına dair görüşlər keçirib, müzakirələr aparıblar. Sərgidə əldə olunan ilkin razılıqlar nəticəsində Azərbaycan istehsalı məhsullarınixracına dair 1,2 mln ABŞ dolları dəyərində müqavilələr bağlanıb.

Belə ki, Azərbaycanın “Agro Norm” MMC şirkəti Belarusdan olan şirkətlə 500 min ABŞ dolları, Ukraynanın supermarketlər şəbəkəsi ilə isə 600 min ABŞ dolları dəyərində pomidor məhsulunun ixracına dair müqavilə imzalayıb.

Bundan başqa, “Ulduz” Şokolad Fabriki MMC İordaniya və Səudiyyə Ərəbistandan olan şirkətlərlə bağladığı müqaviləyə əsasən, 116 min ABŞ dolları dəyərində şirniyyat məhsullarının ixracını həyata keçirib.

Qeyd edək ki, Azərbaycan bu il“Gulfood 2021” beynəlxalq sərgisində 5-ci dəfə təmsil olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.