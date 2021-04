Somalinin paytaxtı Moqadişoda gərginlik davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, müxalifət tərəfdarı əsgərlərlə hökumət tərəfdarı hərbçilər arasında baş verən toqquşma zamanı azı 2 nəfər həlak olub. Çox sayda yaralı var. Məlumata görə, prezident Məhəmməd Abdullahın səlahiyyət müddətinin uzadılması barədə qərar ölkədə gərginliyə yol açıb.

Toqquşma səbəbilə sakinlər evlərini tərk ediblər.

Anar Türkeş / Metbuat.az

