Milyonların səbirsizliklə gözlədiyi ''Apple''ın yeni məhsulunun təqdimatı Tim Kukun çıxışı ilə reallaşdı.

Metbuat.az-ın məlumatına görə yeni iMAC, təqdimat mərasimində böyük maraqla qarşılandı. Kuk tərəfindən təqdim olunan yeni iPhone 12-nin rəngi də açıqlanıb.Bənövşəyi rəng artıq Apple iPhone ailəsində yerini alacaq.

Yeni iPad-də 2 TB yaddaş var.11 düymlük iPad Pros 799 dollardan satışa təqdim ediləcəkdir.

