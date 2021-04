7 seçim var: ABŞ-ı sarsıdacaq həmlələr Ərdoğanın masasındadır

Türkiyə mətbuatı hökumətin ABŞ prezidenti Co Baydenin “soyqırım” bəyanatına verə biləcəyi 7 əsas addım barədə yazıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın qarşısında bir neçə seçim var:

1. “İncirlik” başda olmaqla ABŞ bazalarının bağlanılması.

2.“İncirlik” bazasındakı nüvə silahlarının gündəmə gətirilməsi.

3. “Kürəcik” radarının ləğv edilməsi.

4. ABŞ səfirinin ölkədən qovulması.

5. Liviya və Aralıq dənizində fəaliyyətlərin genişləndirilməsi.

6. Şimali Kipr Türk respublikasında hərbi bazanın qurulması.

7. Suriyada PYD terrorçularına qarşı irimiqyaslı əməliyyatların keçirilməsi.

Anar Türkeş / Metbuat.az

