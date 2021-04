Mərkəzi Seçki Komissiyasının yeni tərkibdə ilk iclası keçirilib

Metbuat.az xəbər verir ki, Məzahir Pənahov yenidən MSK-nın sədri seçilib.



Rövzət Qasımov MSK sədrinin müavini, Arifə Muxtarova və Mikayıl Rəhimov isə katib vəzifəsinə seçilib.

