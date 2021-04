Hərbiçilərimiz Türkiyədə komando kursunu bitirdi

Azərbaycan Ordusunun hərbçiləri Türkiyənin İsparta şəhərində keçirilən “Komando təməl təlimləri”ni başa vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Müdafiə Nazirliyinin tvitter hesabında məlumat verilib.

“Azərbaycan Ordusunun qəhrəman əsgərləri İspartadakı Dağ Komando Məktəbi və Təlim Mərkəzi Komandanlığı və Terrorla Mübarizə Təlim və İdman Mərkəzində 6 həftəlik “Komando əsas təlimləri”ni uğurla başa vurdular. Qardaşlarımız üçün kursun bağlanış mərasimi təşkil edildi”, - deyə açıqlamada qeyd olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.