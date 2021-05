İsmayıllı rayonununda gənc süni göldə batıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə FHN məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Topçu kəndi ərazisində süni göldə 1994-cü il təvəllüdlü Zərbalıyev Hacı Hamlet oğlu batıb.

Hadisə yerinə FHN-nin Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidmətinin dalğıc-axtarış qrupu cəlb olunub.

Onlar H.Zərbalıyevin meyitini taparaq, göldən çıxarıb və aidiyyəti üzrə təhvil veriblər.

