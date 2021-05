Antalyada ana və qızı yataq otağında bilərəkdən dəm qazını qəbul edərək intihar ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, 52 yaşlı ana və 30 yaşlı qızı yataq otağında kömür yandıraraq dəm qazı ilə həyatlarına son qoyublar. Otağa təmiz havanın daxil olmaması üçün pencərələri və qapını folqa kağızı ilə bağlayıblar. Qadınlar intihar etməzdən əvvəl yaxınlarına yazdıqları məktubda hadisə barədə mətbuatın xəbər tutmamasını qeyd ediblər.

Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

