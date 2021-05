Ağır əməliyyat keçirən Ağadadaş Ağayevdən xəbər var - FOTOLAR

Bir müddət əvvəl ağır əməliyyat keçirən Xalq artisti Ağadadaş Ağayevdən xəbər var.

Metbuat.az xəbər verir ki, xalq artistinin səhhəti barədə aparıcı Hacı Nuran Hüseynov öz "instagram" hesabından məlumat verib.

O, A.Ağayevlə fotosunu paylaşaraq səhhətinin yaxşı olduğunu bildirib:

“Sizin dualarınız sayəsində Xalq artisti Ağadadaş Ağayev 5 saat davam edən əməliyyatdan sağ-salamat çıxdı. Hazırda qardaşım yaxşıdır, özünü gümrah hiss edir. Dostumun sevinci mənim sevincimdir. Tanrı səni qorusun, əziz dostum. Sən milyonların duasına layiq oğulsan”.

