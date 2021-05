Tacikistanın Soğd bölgəsində baş verən torpaq sürüşməsi nəticəsində ölənlərin sayı 5-ə çatıb. Bir neçə tikili dağılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisəyə şiddətli yağışlar səbəb olub.

Qeyd edək ki, bölgədə bir həftədir aramsız yağışlar müşahidə olunur.

