“Neftçi” - “Qarabağ” matçını hakimi açıqlandı

Azərbaycan Premyer Liqasında mövsümün sonuncu - 28-ci turunun oyunları üçün hakim təyinatları müəyyənləşib.

Metbuat.az PFL-in saytına istinadən xəbər verir ki, çempionluq uğrunda oyun - "Neftçi" - "Qarabağ" matçı FİFA referisi Elçin Məsiyevə tapşırılıb.

19 may (çərşənbə)

18:00.“Səbail” – “Sumqayıt”

Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Cavanşir Yusifov, Eyyub İbrahimov, Nicat İsmayıllı

“ASCO Arena”

18:00.“Sabah” –“ Zirə”

Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Rauf Cabarov

“Bank Respublika Arena”

18:00.“Keşlə” – “Qəbələ”

Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Cəmil Quliyev, Rahil Ramazanov, Fərid Hacıyev

“ASK Arena”

29:30.“Neftçi” – “Qarabağ”

Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Kamal Umudlu (ehtiyat laynsman: Müslüm Əliyev)

“Dalğa Arena”

