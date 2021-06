Britaniya azərbaycanlıları jurnalistlərin minaya düşməsi ilə bağlı BƏYANAT

Britaniya azərbaycanlıları Kəlbəcərdə jurnalistlərin minaya düşməsi ilə bağlı bəyanat yayıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Britaniya Azərbaycanlıları Assosiasiyasının üzvləri Beynəlxalq Sülh Araşdırmaları İnstitutunun üzvlərinə, Avropa Şurasının müxtəlif ölkələrdəki nümayəndəliklərinə, BMT-nin İnsan Hüquqları Şurası və İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığına, Britaniya Azərbaycanlıları Cəmiyyətinin sədri Fəridə Pənahova,Vüqar Axundov və təşkilat üzvləri adından isə “HALO Trust” təşkilatına, Human Rights Watch təşkilatına və üzvlərinə, Avropa Parlamentinin Birləşmiş Krallıqdakı Əlaqələndirici Ofisinə Kəlbəcərdə minada ikisi jurnalist olmaqla 3 nəfərin həlak olması ilə bağlı bəyanat ünvanlayıb.

