Bakıda 3 yaşlı uşaq 16-cı mərtəbədən yıxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Səbail rayonu 22 ünvanında (Jurnalistlərin ikinci binasi) C blokunda qeydə alınıb.

Binaya qonaq gələn ailənin üç yaşlı oğlan övladı 16-cı mərtəbədən pəncərədən yerə düşüb və hadisə yerində keçinib.



Hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanın və təcili yardım briqadasının əməkdaşları cəlb olunub. (apa.az)

