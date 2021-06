Euro 2020, Portuqaliya-Macarıstan matçı öncəsindəki mətbuat konfransında maraqlı anlar yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, mətbuat konfransı zamanı Kriştiano Ronaldo iki "Coca Cola" şüşəsini stolun üzərindən götürüb və əvəzində su içməyi məsləhət görüb.

Həmin kadrları təqdim edirik.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.