Prezident İlham Əliyev səhiyyə işçilərini təltif edib - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının səhiyyə işçilərinə fəxri adların verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, sərəncama əsasən Azərbaycan Respublikasında səhiyyə sahəsində səmərəli fəaliyyətlərinə görə aşağıdakı şəxslərə Azərbaycan Respublikasının fəxri adları verilir:

“Əməkdar həkim”

Abbasov Əyyub Məhəmməd oğlu

Abbasov Musa Qara oğlu

Bədəlov Vəlixan Beyxan oğlu

Əfəndiyev Fərhad Rəşid oğlu

Əsgərov Niyazi Əli oğlu

İsmayılov Habil Məcid oğlu

Mansurov Elçin Bilal oğlu

Nağıyev Rauf Həsən oğlu

Niftəliyev Hüseyn Əsrafil oğlu

“Əməkdar tibb işçisi”

Abdullayeva Tamilla Bilal qızı

Abuzərova Ruqiyyə Rəhim qızı

Əhmədova Dilarə Əli qızı

Əliyeva Zəminə Abbas qızı

Hacıyeva Axam Abdulla qızı

Hüseynova Qızbəs Əziz qızı

Hüseynova Ülviyyə Vaqif qızı

İsmayılova Aygün Vilazim qızı

Qurbanova Gülnaz Rasim qızı

Umarova Lola Şəmsəddinovna.

Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasında səhiyyə sahəsində səmərəli fəaliyyətlərinə görə aşağıdakı şəxslər “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilirlər:

Abdurəhmanov Mürsəddin Sarxan oğlu

Azadxanov Elnur Ramazan oğlu

Babayeva Nəzakət Yaqub qızı

Əliyev Əmir Vüqar oğlu

Əliyev Mustafa Həsən oğlu

Əliyev Taleh Elqərib oğlu

Əliyeva Xatirə Həsənqulu qızı

Əzizov Məhəmməd Həsənağa oğlu

Həsənov Asiman Balakişi oğlu

İsmayılov Fazil Valeh oğlu

Qasımov Emil Fəzail oğlu

Qasımova Günay Əliqulu qızı

Quliyev Elçin Hacı oğlu

Mahmudova Nailə Mehdi qızı

Məmmədov Elçin Bəxtiyar oğlu

Məmmədov Fikrət Fazil oğlu

Məmmədova Dürdanə Ağa qızı

Məmmədova Lalə Oqtay qızı

Musayev Mətləb Xasay oğlu

Nuriyev Bayram Səyavuş oğlu

Piriyev Namiq Süleyman oğlu

Rüstəmov Kamal Rüstəm oğlu

Şəfiyev Oruc Yusif oğlu

Teymurov Arzu Zakirəddin oğlu.

