İranın cənubunda yerləşən “Buşer” AES-də elektrik enerjisi kəsilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı “Press TV” telekanalı məlumat yayıb.

Telekanalın məlumatına görə, texniki nasazlığın aradan qaldırılması üçün bir neçə gün lazım olacaq, bu müddət ərzində AES fəaliyyət göstərməyəcək.



