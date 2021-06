Şuşa əməliyyatından əvvəl erməni bunkerindən görüntülər - VİDEO

Şuşanın Azərbaycan Ordusu tərəfindən işğaldan azad edilməsindən əvvəl erməni işğalçılarının bunkerdə müdafiə planları qurmasının görüntüləri yayılıb. Metbuat.az Baku tv-yə istinadən xəbər verir ki, kadrlarda onlar Şuşa ətrafını minaladığını etiraf edir, Şuşanın azad olunacağı təqdirdə Qarabağla sağollaşıb, İrəvana getməli olduqların qeyd edirlər. Kadrlar 5 noyabr 2020-ci ildə lentə alınıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik:

